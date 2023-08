„Schlimmste Katastrophe, die Hawaii je erlebt hat“

In die internationale Anteilnahme reihten sich auch der britische König Charles III. und seine Frau, Königin Camilla, ein. Sie äußerten sich „zutiefst entsetzt“ über die Lage auf Maui in einem Brief an den US-Präsidenten Joe Biden. „Wir können uns das Ausmaß der Zerstörung, die die Insel erfasst hat, und die herzzerreißende Verzweiflung derjenigen, deren Lebensgrundlage so katastrophal betroffen ist, nur ansatzweise vorstellen“, hieß es. Auch der Papst gedachte beim Angelus-Gebet am Sonntag im Vatikan der Opfer der Brände in Hawaii.