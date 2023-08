Tabakovic trifft auch beim neuen Klub Hertha

So stellt man sich sein Startelf-Debüt vor! Haris Tabakovic stand am Samstag zum ersten Mal für seinen neuen Verein Hertha BSC von Beginn an am Platz - und traf gleich, und zwar bem 5:0-Sieg seiner Mannschaft in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Carl Zeiss Jena.