Kane-Transfer: Müller schießt die Bayern ab

Kane „sehr glücklich“

„Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können“, sagte Kane in einer Vereinsmitteilung. „Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein“, meinte er weiters. Von seinen Fans bei Hotspur verabschiedete er sich mit emotionalen Worten. „Es gab so viele großartige Momente und besondere Erinnerungen - Erinnerungen, die ich für immer wertschätzen werde.“