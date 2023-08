ÖVPler brachte Herz der SPÖ zum Schlagen

Die Anregung haben Sie dann umgesetzt und sich als Bürgermeisterkandidat in Bludenz beworben?

Nicht sofort. Ich habe davor lange mit meiner Frau und meinem Sohn gesprochen, der als Jurist im Innenministerium in Wien arbeitet. Es ging darum, was sich in Bludenz in den vergangenen zehn Jahren verändert hat und was sich künftig verändern sollte. Mein Sohn war der Meinung, dass ich geeignet wäre, für wirtschaftliches Wachstum in der Alpenstadt zu sorgen und etwas vorwärtszubringen, weil ich mit allen reden und Lösungsvorschläge erarbeiten kann. Also habe ich mit dem damaligen Stadtparteichef Günter Zoller, der dann mein politischer Mentor wurde, geredet und ihm gesagt, dass ich gerne Bürgermeisterkandidat der SPÖ Bludenz wäre.