Patientenschikane nach Hausherrenart der ÖGK

Wie jene von ÖGK-Obmann Andras Huss. Der Kassenboss möchte, dass Patienten nicht mehr direkt zum Facharzt dürfen, wie er in einem Interview sagt. Sondern nur mehr nach Zuweisung durch den Hausarzt. Heißt: Wer zum Augenarzt möchte, weil seine Sehkraft nachlässt, muss sich erst in eine überfüllte Ordination quälen. Um dort - mit oder ohne Untersuchung durch den Doktor - einen Zettel zu erhalten, auf dem steht, dass er zum Augenarzt gehen darf. In Huss Traumwelt soll das die Spitals-ambulanzen entlasten. Denn der Hausarzt soll die Patienten durch das „System“ lotsen.