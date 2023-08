2 Unfalltote in nur 16 Minuten in Oberösterreich

Zwei Unfalltote in nur 16 Minuten am Freitagabend in Oberösterreich. Um 19.07 Uhr stürzte ein Radfahrer beim Kraftwerk Steyregg, wurde reanimiert, war aber nicht mehr zu retten. Und um 19.23 Uhr kollidierte ein Motorradfahrer in Munderfing mit einem Auto, starb an der Unfallstelle.