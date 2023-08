Flucht von Schwarzfahrer endete in einer Sackgasse

In einer Sackgasse endete am Freitagnachmittag die Flucht eines notorischen Schwarzfahrers (65) in Sierning. Der Senior war zunächst einer Polizeistreife davon gefahren, hatte dabei mehrmals mit seinem Rallye-Fahrstil Passanten gefährdet. Das wird teuer, auf den notorischen Sünder kommt eine Anzeigen-Lawine zu.