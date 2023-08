17-Jähriger wurde wegen Kaufsucht zum Dealer

Beamte der Polizeiinspektion Friesach konnten gemeinsam mit Beamten der Suchmittelerhebungsgruppe des Bezirks St. Veit an der Glan den 17-Jährigen ausforschen. Der Jugendliche hatte im Zeitraum von Sommer 2022 bis Juli 2023 an mindestens fünf minderjährige Personen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren Cannabis verkauft und auch selbst konsumiert hat. Weiters ist der 17-Jährige geständig, im Zeitraum von Februar 2022 bis Februar 2023 etwa 30 Dosen mit Tabaksäckchen an ebenfalls 14- bis 16-Jährige verkauft zu haben.