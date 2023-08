Märkte in den Stadtteilen nicht mehr wegzudenken

Elf Lebensmittel- und Grünmärkte

Das Marktwesen umfasst elf Lebensmittel- und Grünmärkte quer über das ganze Stadtgebiet verteilt. Montag und Mittwoch sind marktfreie Tage, aber den Rest der Woche kann man sich täglich eindecken. Am Dienstag wird man abseits von Hauptplatz und Südbahnhofmarkt in der Wiener Straße fündig. Donnerstag lädt der Markt in Kleinmünchen zum Gustieren ein. Freitag gibt’s Frisches vom Bauern etwa am Spallerhof. An Samstagen neben den großen Märkten beliebt: der am Bindermichl. Und jeden ersten Samstag im Monat der Bio-Bauernmarkt in Pichling.