Ab 9 Uhr LIVE: Australien gegen Frankreich

Australien kämpft im Duell mit Frankreich in Brisbane nicht nur gegen Österreichs Nations-League-Gegner, sondern auch gegen einen WM-Gastgeber-Fluch. Die Französinnen waren 2019 bei der Heim-WM im Viertelfinale an den USA gescheitert. Diesmal ist allerdings der Gegner in der Gastgeberrolle. „Als Gastgeber anzutreten, wir wissen, dass das ein Vor- aber auch Nachteil sein kann“, meinte Frankreichs Teamchef Herve Renard. Seit den USA 2003 hat es kein WM-Veranstalter mehr in die Vorschlussrunde geschafft. China 1991 und 2007, Schweden 1995, Deutschland 2011, Kanada 2015 und zuletzt eben Frankreich blieben allesamt bei der Viertelfinalhürde hängen.