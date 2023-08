Englische Literatur mit Taylor Swift lernen

Der Kurs bietet einen tiefen Einblick in Schlüsselthemen, -genres und -techniken der englischen Literatur, aus der Sicht von Taylor Swift und ihres Werks, heißt es in der Kursbeschreibung. Die Sängerin mache oft Anspielungen auf literarische Texte. Ihr Song „Love Story“ soll zum Beispiel auf „Romeo und Julia“ anspielen. „Cardigan“ soll von „Peter Pan“ handeln und „Wonderland“ an „Alice im Wunderland“ erinnern.