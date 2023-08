Aktionäre stimmen für Verkauf von Rovio an Sega

Die Aktionäre der Angry-Birds-Entwicklerfirma Rovio haben mit großer Mehrheit für den Verkauf an den japanischen Videospielhersteller Sega gestimmt. Rovio teilte am Donnerstag mit, dass 96,3 Prozent der Anteilseigner für die Übernahme votierten. Sega will mehr als 700 Millionen Euro zahlen.