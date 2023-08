E-Mail und Zeitung lesen während der Autofahrt

Forscher von der Fachhochschule Hagenberg gehen jetzt der Frage nach, wie lange die Lenker brauchen, um in so einer Situation wieder die Kontrolle über das selbstfahrende Auto zu übernehmen. Dazu werden Probanden in einen Simulator gesetzt und müssen verschiedene Szenarien aus dem Straßenverkehr durchspielen. „Sie absolvieren Aufgaben wie beispielsweise E-Mails lesen. Dabei wird die Information auf verschiedene Weise auf der Windschutzscheibe angezeigt“, erklärt Andreas Riegler, der gemeinsam mit Gerald Ostermayer das Projekt in Hagenberg leitet.