Jetzt ist die beste Zeit zum Sternschnuppenschauen

Das wird sternenklare Sicht auf die kleinen Meteoriten erlauben, die hoch oben beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen, weiß Christian Ortner von GeoSphere Austria. Die höchste Konzentration ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu erwarten, aber auch in den Nächten davor und danach werden viele Sternschnuppen sichtbar sein. „Je dunkler der Himmel, desto mehr Sternschnuppen sieht man“, erklärt Günther Martello, Obmann der Linzer Kepler Sternwarte.