Große Angst nach Attacken auf Wiener Obdachlose

Dichtes Netz an Kontrollen

Im Fokus der Exekutive stehen jetzt vorerst die Prävention in Obdachlosenheimen – Aufklärungs- und Sensibilisierungsgespräche sind angedacht – und ein dichteres Netz an Polizeikontrollen bei stark frequentierten Schlafplätzen der Unterstandslosen.