„Overkill“ mit Wikingeraxt ++ Horrormord auf Insel

Am Mittwoch verhängte das Landesgericht Klagenfurt eine 19-jährige Haftstrafe gegen einen 36-jährigen Mann aus Kärnten. Der Mann, der ursprünglich aus Slowenien stammt, hatte gestanden, im Dezember des letzten Jahres einen 48-jährigen Italiener in einer Wohnung in Villach mit einer Axt getötet zu haben. Und: Ein brutaler Mordfall erschüttert derzeit sowohl Spanien als auch Thailand. Daniel Sancho Bronchalo, der Sohn eines bekannten Schauspielers und zugleich angesagter Influencer, soll einen kolumbianischen Schönheitschirurgen auf tragische Weise getötet zu haben. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Mittwoch, den 9. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.