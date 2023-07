Brasilien: Weniger Regenwald-Abholzung unter Lula

Die Abholzung im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist seit dem erneuten Amtsantritt von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im Jänner um ein Drittel zurückgegangen. Im brasilianischen Teil des Amazonas-Gebiets wurden Satellitenbildern des Nationalen Instituts für Weltraumforschung zufolge von Jänner bis Juni 2649 Quadratkilometer Wald zerstört, so die Regierung am Donnerstag. In gleichen Zeitraum des Vorjahres waren demnach noch 3988 Quadratmeter Wald zerstört worden.