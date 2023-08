Meerestemperatur ist seit Monaten auf Rekordniveau

Die Weltmeere verzeichnen in diesem Jahr seit Mitte März eine Rekordtemperatur an ihrer Oberfläche. Nach Daten der Plattform „Climate Reanalyzer“ ist jeder einzelne Tag bisher der wärmste für sein jeweiliges Datum gewesen - seit Messbeginn 1982, und zwar meist mit Abstand. Die Temperatur Anfang August erreichte etwa 21 Grad Celsius, was rund 0,8 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1982 bis 2011 für diese Jahreszeit liegt.