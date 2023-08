Trump scheiterte mit Klage wegen Verleumdung

Juristische Definition vs. Alltag

Ein Bundesgericht wies das jedoch ab. Ein Urteil wegen sexuellen Missbrauchs könne etwa eine Penetration mit den Fingern einschließen, begründete ein Bundesrichter. Juristisch handle es sich in solch einem Fall zwar nicht um eine Vergewaltigung, außerhalb dieser engen rechtlichen Definition könne aber davon gesprochen werden. Der Begriff werde im Alltag in ähnlichen Fällen verwendet und verstanden. Damit sei keine Grundlage für eine Klage wegen Verleumdung gegeben.