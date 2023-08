Schottland: „Harry Potter“-Zug darf wieder fahren

Wie berichtet, war der Betrieb des Zuges „The Jacobite“ in Schottland vor einigen Wochen eingestellt worden, nachdem ein Problem mit den Waggontüren festgestellt worden war. Der Betreiber West Coast Railway schlug daraufhin Sicherheitsvorkehrungen vor, die überprüft wurden. Am Dienstag teilte die britische Bahnaufsicht Office of Rail und Road (ORR) schließlich mit, dass eine Sondergenehmigung bis zum 30. November gewährt werde.