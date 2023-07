„Harry Potter“-Zug momentan außer Betrieb

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge wurden die Fahrten mit dem „Jacobite“-Zug bereits am 15. Juli eingestellt, nachdem eine Aufsichtsbehörde bei einer Inspektion Probleme entdeckt hatte, die nun gelöst werden sollen. Passagiere, die schon Tickets gebucht hätten, seien per Mail oder wenn möglich per SMS informiert worden, schrieb das Unternehmen. Tickets für die ausgefallenen Fahrten sollten erstattet werden.