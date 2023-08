Thiem verliert Finale ++ Favoriten ohne Probleme

Finalniederlage für Thiem in Kitzbühel, Favoritensiege in der Bundesliga, Arsenal holt sich den ersten Titel in England, Österreich steht im Finale der Football-Europameisterschaft und Schubert feiert seinen fünften WM-Titel im Klettern. Das sind die heutigen Themen bei Marco Cornelius im Krone.tv-Sportstudio.