„Rein fürs Geld darfst nicht Ortschef werden“

Amtsträger zu finden wird immer schwieriger

Der mutmaßliche „Schwerverdiener“ unter Oberösterreichs Bürgermeistern, der Linzer Stadtchef Klaus Luger (SP), sieht nicht ein, warum Politiker zurückstecken sollten: „Es gibt keine einzige Berufsgruppe, die nicht einen Teil der Inflation abgegolten bekommt. Warum sollen Politiker immer die einzigen ohne Lohnerhöhung sein? Ein Primar im Spital wird auch von Steuergeld bezahlt, da schimpft auch keiner darüber.“ Und weiter: „Leute zu finden, die Bürgermeister sein wollen, wird in großen und kleinen Gemeinden immer schwieriger.“ Er selbst sei als Linzer Stadtchef etwa Eigentümervertreter von Betrieben, die mehr als 9000 Mitarbeiter beschäftigen und trage hier enorme Verantwortung. „Dafür bekomme ich keinen Cent. Auch die fehlende Privatsphäre wird nicht abgegolten. Aber ich will nicht jammern, das habe ich natürlich vorher gewusst“, so Luger.