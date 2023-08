„Der Elfer war ein Scherz“

Der Sieg der Bregenzer war höchstverdient. Das Spiel hatten sie von Beginn an unter Kontrolle, wurden auch bald gefährlich. Gabryel traf in Minute 37, mit der Führung ging es in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Lukas Brückler bei seiner Startelf-Premiere auf 2:0. Von den Hausherren war bis dahin wenig zu sehen. „Amstetten hat ein gutes Team. Sie haben versucht, uns zu biegen. Aber das ist ihnen nicht gelungen“, meint Heraf.