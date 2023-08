Hochwasser in Slowenien: Staudamm gebrochen

Auch in anderen Teilen des Landes herrscht weiterhin Ausnahmezustand. Mittlerweile sind vier Menschen in den Fluten ums Leben gekommen. Nachdem bereits in den letzten Tagen drei Menschen bei den Fluten in Slowenien ums Leben gekommen waren - zwei Niederländer und eine Slowenin - haben die Überschwemmungen am Samstag ein weiteres Todesopfer gefordert. Am Ufer des Sava-Flusses in Ljubljana wurde ein Mann tot aufgefunden, wie die Polizei laut Medienberichten mitteilte.