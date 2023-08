Schildkröten-Angriffe vor Kroatiens Küste

Die Nachrichtenseite dnevnik.hr berichtete bereits über den „Streifzug“ einer „riesigen Schildkröte“ in der Region rund um Split. Demzufolge hat auch schon das Veterinäramt die Existenz des Tieres bestätigt. Die unechte Karettschildkröte ist die in der Region am häufigsten vorkommende Art, gilt aber eigentlich als eher friedlich. Doch in den vergangenen Tagen und Wochen häufen sich offenbar die Angriffe auf badende Menschen - noch dazu im seichten Wasser. Eine Frau sei, als sie im seichten Gewässer mit Blick auf das offene Meer dagestanden habe, in den Rücken gebissen worden und musste ins Spital gebracht werden.