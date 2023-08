Erdrutschhang: Ausweitung der Gefahrenzone

Was bereits befürchtet worden war, ist nun eingetroffen: Aufgrund der starken Niederschläge sind am Fuße des mittlerweile in ganz Vorarlberg bekannten Hörbranzer „Problemhanges“ weitere Häuser in Gefahr. Das Hauptproblem ist dabei nicht die Rutschgeschwindigkeit per se, sondern der Umstand, dass sich der Druck verlagert hat. „Wir haben das Problem, dass der Hang im unteren Bereich stärker schiebt“, konkretisiert der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser. Ein Gebäude, das bereits vorher akut bedroht war, ist mittlerweile derart „deformiert“, dass es abgerissen werden muss. Doch auch bei einem weiteren Einfamilienhaus, das vor Tagen noch als sicher galt, zeichnen sich an der Fassade bereits deutliche Risse ab, drei weitere Objekte stehen unter genauer Beobachtung.