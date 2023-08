Patient über Pannenserie bei Rettung schockiert

„Ich schreibe Ihnen, weil ich in aufrechter Sorge um das regionale Rettungswesen bin.“ Lange Zeit auf Transporte durch das Rote Kreuz angewiesen, spricht ein Mann aus der Region Korneuburg Klartext. Reifenplatzer, Motorschäden in Serie und mehr: Was der 39-Jährige erlebt und von besorgtem Personal in Erfahrung bringen konnte, lässt aufhorchen.