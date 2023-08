„Wegen Alkohols!“ Kyrgios spricht über Rücktritt

„Ich bin eigentlich 57“

Und auch die Erklärung dafür liefert er prompt. „Ich werde alt, 28 ja, aber all der Alkohol und die Partys, ich bin eigentlich 57“, so Kyrgios über seinen körperlichen Zustand. Wann Kyrgios wieder auf dem Court stehen kann, ist aktuell völlig offen. Denn der Australier mit griechischen Wurzeln sei „weit weg davon, fit zu sein“, verrät sein Trainer Mark Philippoussis kürzlich. Ein Comeback-Versuch beim Turnier in Stuttgart im Juni scheiterte deshalb kläglich. Kyrgios verlor in der ersten Runde.