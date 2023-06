Nick Kyrgios: „Ich landete in einer Psychiatrie“

„Ich habe in Wimbledon verloren. Als ich aufwachte, saß mein Vater aufgelöst auf dem Bett. Das war der große Weckruf für mich. Ich dachte: Okay, ich kann so nicht weitermachen. Ich bin in einer Psychiatrie in London gelandet, um meine Probleme zu lösen“, erklärte Kyrgios laut der Zeitung. „Dieser Druck, dass alle Augen auf dich gerichtet sind, damit konnte ich nicht umgehen. Ich hasste die Art von Person, die ich war. Ich habe getrunken, Drogen genommen, die Beziehung zu meiner Familie verloren und alle meine engen Freunde verstoßen“, sagt er demnach.