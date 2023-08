„Das Ganze arbeitet so und so im Kopf“

Teil zwei des TV-Interviews mit Peter Pacult: Der Cheftrainer der Klagenfurter Austria spricht hier im Video (oben) vor dem Kärnten-Derby am Samstag mit Michael Fally über emotionale Zustände vor und nach dem Spiel („Das arbeitet so und so im Kopf“), unpopuläre Entscheidungen und gemeinsame Erlebnisse mit seinem Kollegen Manfred Schmid, dem er am Samstag in dessen Funktion als WAC-Chefcoach gegenüberstehen wird.