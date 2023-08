St. Pölten: „Fall Scharner“ sorgt für dicke Luft

Wie schon zuletzt gegen Sturm II wird der Mittelfeldspieler auch heute nicht zum Kader des SKN zählen. Offiziell, weil er vom intensiven Perspektivlehrgang des ÖFB in Lindabrunn mit Adduktorenproblemen zurückkehrte. Mag sein, aber es gibt auch andere Gründe. Scharner, der nach seiner letzten, guten Saison mit vier Toren in einem Interview meinte, dass er bereit wäre für den nächsten Schritt, hatte schon gegen Ende der Vorbereitung wenig gespielt, Was seinem beratenden Vater und Ex-Teamspieler Paul, immerhin Nachwuchsleiter beim SKN, gegen den Strich ging.