Abholzung im Amazonasgebiet um 66 Prozent gesunken

Rodungen im Südosten des Landes gestiegen

Normalerweise ist der Juli einer der stärksten Monate für Abholzungen in dieser Region. Im Zeitraum von August 2022 bis Juli 2023 wurden im brasilianischen Amazonasgebiet eine Fläche von 7952 Quadratkilometer abgeholzt - das ist der geringste Wert seit vier Jahren. In den Cerrados, den Feuchtsavannen im Südosten Brasiliens, hingegen stieg die Abholzung auf 6347 Quadratkilometer an - der schlechteste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 2017/2018.