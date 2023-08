Es bleibt kühl, nass und unbeständig in Österreich

Am Freitag kann man sich genauso wie am Donnerstag vor allem eines erwarten: Regen, Regen und noch mehr Regen. Vor allem Kärnten hatte in den vergangenen Stunden mit Starkregen zu kämpfen, was zahlreiche Feuerwehreinsätze und einen Zivilschutzalarm zur Folge hatte. Doch auch in anderen Teilen des Landes wird es nass. Schon ab Mittag werden Regenschauer und Gewitter von Vorarlberg bis ins Salzkammergut und Oberkärnten wieder mehr. Lediglich in Ober-und Niederösterreich lässt sich die Sonne blicken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 25 Grad.