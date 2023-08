Wimmer: „Ein emotionales Spiel, ein Hexenkessel“

Die Austria hat die Hoffnung auf die Conference-League-Gruppenphase am Leben gehalten und den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde geschafft. Der Bundesligist setzte sich am Donnerstag beim bosnischen Vizemeister Borac Banja Luka nach Rückstand mit 2:1 (0:0) durch und stieg nach dem 1:0 im Hinspiel mit dem Gesamtscore von 3:1 auf. Hier die Stimmen zum Spiel.