LIVE ab 20.30 Uhr: Austria trifft auf Banja Luka!

Auch ohne ihren Goalgetter bleibt das Ziel der Wiener Austria im Rückspiel der 2. Quali-Runde zur Conference League unverändert. Im Auswärtsmatch gegen Borac Banja Luka soll heute der 1:0-Vorsprung aus dem 1. Duell in einen Aufstieg umgemünzt werden. Haris Tabakovic, in der Vorwoche Gold-Torschütze gegen die Bosnier, verließ die „Veilchen“ mittlerweile in Richtung Hertha BSC, was der Zuversicht von Trainer Michael Wimmer jedoch keinen Abbruch tut. „Auf Remis zu spielen liegt nicht in unserem Naturell, wir fahren nach Banja Luka, um das Spiel zu gewinnen. Wir wollen wie im Hinspiel dominant auftreten, mit hohem Gegenpressing und mit einer guten Restverteidigung viele Torchancen kreieren.“