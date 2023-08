Barbie-Fieber: Erkennen Sie diese Landespolitiker?

Gemeinsam fesch in Pink zum Kino-Abend

Aufbrezeln und fesch in Rosa z’sammrichten - viele Jugendliche zelebrieren derzeit den Kinobesuch wie einen Ballabend. Die Kinobetreiber freut der Spaß, der für volle Kassen sorgt. Nicht nur „Barbie“ bringt den Kino-Hype wieder voll zurück, sondern auch der Film „Oppenheimer“ kommt gut an. Starmovie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr erklärt: „Dass zwei so unterschiedliche Filme so einen Hype auslösen, haben wir noch nie erlebt“. Auch Peter Janovsky, Geschäftsführer vom Hollywood Megaplex ist verblüfft: „Vor zwei Monaten war noch nicht damit zu rechnen, dass die beiden Filme so beliebt sein werden“.