Niemand hatte Augen für das Desaster-Rohr

Wer genau für die Kontrolle des Rohres zuständig gewesen ist, wurde auch am Donnerstag intensiv diskutiert. Folgt man den Aussagen im Prozess. gab es im Unternehmen dafür keine klaren Regelungen. „Vor dem Unfall hat man sich nichts gedacht“, so ein Techniker. Eine Führungskraft: erklärte„ Ich habe nach dem Unfall mit langjährigen Mitarbeitern geredet. Es konnte sich keiner dran erinnern, dass an dieser Anlage jemals Arbeiten stattgefunden haben.“