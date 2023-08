Giftgasunfall: Ex-Firmenboss bekennt sich schuldig

Eine Schwefeldioxidwolke erhob sich über Hallein, Sirenen schrillten. Umweltalarm. Drei Personen klagten nach dem Vorfall über gesundheitliche Beschwerden. „Man kann natürlich sagen, dass Unfälle passieren und da nicht immer jemand schuld ist. Aber in diesem Fall gibt es Verantwortliche. Es wäre zu verhindern gewesen“, so Staatsanwalt Christoph Wancatta in seinem Eröffnungsstatement am Dienstag.