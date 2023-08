Ermittlungen wegen Belästigung in Betreuungsheim

Die Einrichtungen der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie in Niederösterreich werden privat betrieben, aber vom Land gefördert und beaufsichtigt. Die Tagesstätten setzen es sich zum Ziel, Menschen nach vollendeter Schulpflicht mit cerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen (Mehrfachbehinderungen) in ihrer individuellen Lebensgestaltung zu unterstützen. Ganz genau muss offenbar in der Einrichtung in Horn hingesehen werden. Gegen einen bereits gefeuerten Betreuer und eine ebenso entlassene Betreuerin werden schwere Vorwürfe erhoben.