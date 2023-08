Meghan wird eine Show in Deutschland moderieren

Vom 9. bis zum 16. September werden in der Düsseldorfer Spiel-Arena die sogenannten „Invictus Games“ stattfinden. Ein Sportwettbewerb, in dem sich Kriegsveteranen in verschiedenen Disziplinen messen. „Es werden die Menschen in den Mittelpunkt gestellt, die im Dienst für ihr Land und unser aller Freiheit an Körper und Seele verwundet wurden“, heißt es auf der offiziellen Webseite.