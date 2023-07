Harry und Meghan kränken 88-jährigen Nachbarn

Im Jänner 2018 waren in Montecito 23 Menschen durch Schlammlawinen getötet worden. Wasser und Geröll rissen Häuser weg, teilweise stand der Schlamm hüfthoch in den Straßen. Zuvor hatten dort großflächige Wald- und Buschbrände gewütet. McGinity schrieb darüber und über die Schicksale der Menschen in seinen Memoiren „Get Off Your Street“. Verschwinde von unserer Straße, ließen ihm Harry und Meghan ausrichten.