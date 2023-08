Kommt Altachs neuer Torgarant aus Portugal?

Nuhiu soll bleiben

Kirchler bestätigte das Interesse an Schmidt: „Er hat in St. Pölten und auch beim LASK gute Spiele abgeliefert. Zuletzt in Portugal lief es nicht besonders gut. Aber das kann bei einem Auslandsengagement passieren.“ Dass bei einer Schmidt-Verpflichtung Nuhiu an Ried abgegeben werden soll, verneinte Kirchler: „Ried hat nicht angefragt, Nuhiu auch nicht und wir haben kein Interesse daran, dass er geht.“