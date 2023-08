Den Enzian lässt man besser oben am Berg stehen

Der Sommer treibt viele Oberösterreicher in die Berge. So mancher ist dabei schon in Versuchung gekommen, ein Edelweiß oder einen Enzian als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Das ist jedoch eine sehr schlechte Idee: die beiden sind „vollkommen geschützt“. Wer sie oder andere geschützte Pflanzen pflückt, riskiert bis zu 15.000 Euro Strafe.