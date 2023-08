Todesdrohung mit Teppichmesser

„Nein, ich habe nichts gegen Serben oder Zigeuner", übersetzt der Dolmetscher den Angeklagten. Dieser behauptet, an jenem Abend im Mai betrunken gewesen zu sein und sich nicht mehr so genau an den Vorfall erinnern zu können. Die Causa ist reichlich absurd: Staatsanwältin Kathrin Feurle wirft dem kroatischen Handwerker vor, damals vor einem Wettlokal ein Teppichmesser gezückt zu haben, nachdem ein Serbe ihn um eine Zigarette gebeten hatte. Als sich die beiden tags darauf am Bahnhof erneut begegnen und der Serbe den Messerzücker auf den Vorfall anspricht, ruft der die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten macht der Kroate keinen Hehl aus seiner allgemeinen Aversion gegen Serben und andere Volksgruppen. „Ich werde ihn umbringen und wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, werde ich die Stadt von den Zigeunern bereinigen!“