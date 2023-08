Schubert und Uznik bei WM im Boulder-Halbfinale

Finale am Freitag

Am Freitag finden Halbfinale (10 Uhr) und Finale (18.30 Uhr) statt. „Es ist heuer das erste Mal, dass wir gemeinsam in einem Boulder-Semi klettern“, freute sich Uznik gemeinsam mit seinem ÖKV-Kollegen. „Das letzte Mal ist schon eine Weile her, das war bei der EM 2022 in München.“ Damals wurde der heute 22-Jährige Europameister. Davor findet am Donnerstag noch die Vorstiegs-Quali statt.