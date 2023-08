Dreistes Duo zockte 116 Pflegebedürftige ab

„Diese Gesetzesänderung habe ich anscheinend nicht so ernst genommen, wie es sein hätte sollen“, sagte der Angeklagte (61), der in der GmbH für die Abrechnungen zuständig war. Von Jänner 2017 bis 2021 kassierte man weiter die vollen Beiträge und leitete nur 50 Prozent weiter an die SVS. Die Differenz – stolze 74.178,54 Euro – wurden auf ein Treuhandkonto gelegt und teilweise auf das Betriebsmittelkonto der GmbH transferiert. 116 Pflegebedürftige bzw. Angehörige kamen zu Schaden! Übrigens, auf der Homepage ist, Stand gestern, immer noch zu lesen: „Es gibt keine versteckten Kosten. Wir garantieren Ehrlichkeit und Fairness.“