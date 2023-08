Jeder vierte Wiener macht Urlaub daheim

Daneben kommt auch Bewegung nicht zu kurz. Ein Viertel der Wiener geben an, in ihrer Freizeit Sport zu betreiben. Auch das kulturelle Angebot wird gern genützt, dazu zählen Kinoabende, Museums- und Heurigenbesuche. „Generell zeigen sich die Wiener mit dem Freizeitangebot der Stadt sehr zufrieden“, so der Spartenobmann. Und was fehlt den Städtern? Einige wünschen sich mehr Schwimmbäder (und generell Abkühlmöglichkeiten), Golfplätze und mehr Veranstaltungen. Andere beklagen die Kosten, die sie von einer Teilnahme abhalten.