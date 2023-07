Berater von Biden räumen Verstöße ein

Keine Beweise „für bewussten Missbrauch“

Im Zuge der Untersuchung stieß der Ausschuss auf mehrere Fälle von Missbrauch der Machtbefugnisse. „Gleichgültigkeit, ein Mangel an geeigneten Verfahren sowie die schiere Masse“ an Überwachung habe zum „unangemessenen Einsatz“ durch die US-Bundespolizei FBI geführt, erklärte das Gremium aus unabhängigen Beratern am Montag. Beweise „für den bewussten Missbrauch“ gebe es allerdings nicht. Eine Beendigung des Programms könne später als „einer der schlimmsten Geheimdienstfehler unserer Zeit“ in die Geschichte eingehen, lautete die Schlussfolgerung.