Atlantik: 40 Jahre alter Temperaturrekord geknackt

US-Forschern zufolge ist der Nordatlantik so heiß wie nie seit Beginn ihrer Messungen vor rund 40 Jahren. Seine Durchschnittstemperatur lag nach vorläufigen Daten der Plattform „Climate Reanalyzer“ der University of Maine am 29. Juli - dem bis Montagnachmittag letzten ausgewerteten Datum - bei 25,0 Grad. Der Rekordwert betrug bisher 24,9 Grad und wurde in den Tagen 1. bis 7. September 2022 erreicht.